Сегодня в Уфе стартовала просветительская акция «Малый географический диктант. Башкирия». Башкортостан стал первым регионом России, проводящим свой географический диктант. На базе БГПУ была организована одна площадка для тех, кто хотел проверить свои знания.
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Участников ждали 35 вопросов. Чтобы ответить на них правильно, нужно знать не только географию республики, но и краеведение и историю. На всю работу отводилось 40 минут.
Все желающие могут написать диктант в онлайн-формате на сайте bashdict.ru. Уже известно, что к акции присоединились и жители Краснодарского края, Владивостока, Москвы, Омска. Сервис будет доступен до 11:00 8 февраля по местному времени. Кстати, первых набравших 100 баллов будут ждать подарки.
Автор: Эмиль Бассареев