В Уфе стартовала просветительская акция «Малый географический диктант»

Ярослав Миронов, студент естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы: «У меня в будущем стоит цель – посетить всей районы республики по Башкирской кругосветке и постараться посетить несколько вершин. Одну я уже посетил Большой Иремель. Для нас это важно, для нас это нужно, потому что в будущем мы будем обучать этому наших учеников».