В Уфе стартовала просветительская акция «Малый географический диктант»

Сегодня в Уфе стартовала просветительская акция «Малый географический диктант. Башкирия». Башкортостан стал первым регионом России, проводящим свой географический диктант. На базе БГПУ была организована одна площадка для тех, кто хотел проверить свои знания.

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Участников ждали 35 вопросов. Чтобы ответить на них правильно, нужно знать не только географию республики, но и краеведение и историю. На всю работу отводилось 40 минут.

Камиль Зиганшин, почётный председатель башкирского отделения Русского географического общества: «Было 35 вопросов. Из них два, я сомневаюсь, что правильно ответил. Недостаточно хорошо ещё знаю Башкирию. Вообще впечатления очень хорошие. Вообще наш диктант более приятно прошел, с большим удовольствием, весело и с настроением».

Ярослав Миронов, студент естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы: «У меня в будущем стоит цель – посетить всей районы республики по Башкирской кругосветке и постараться посетить несколько вершин. Одну я уже посетил Большой Иремель. Для нас это важно, для нас это нужно, потому что в будущем мы будем обучать этому наших учеников».

Все желающие могут написать диктант в онлайн-формате на сайте bashdict.ru. Уже известно, что к акции присоединились и жители Краснодарского края, Владивостока, Москвы, Омска. Сервис будет доступен до 11:00 8 февраля по местному времени. Кстати, первых набравших 100 баллов будут ждать подарки.

Закира Латыпова, организатор просветительской акции «Малый географический диктант. Башкирия»: «Наградим первых 100 человек, которые наберут 100 баллов на межрегиональном фестивале Русского географического общества, который пройдет у нас в Уфе 19-20 марта. Мы надеемся, что это станет традицией – ежегодно проводить наш географический диктант по Республике Башкортостан».

Автор: Эмиль Бассареев