«Они пили вместе»: стали известны подробности убийства педофила из Уфы

Уже несколько дней по всей стране обсуждают Уже несколько дней по всей стране обсуждают жестокое убийство педофила в Уфе. Тема неоднозначна: одни защищают убийцу, а другие считают, что самосуду нет места в обществе. Резонансное ЧП дошло и до федеральных телеканалов. . Тема неоднозначна: одни защищают убийцу, а другие считают, что самосуду нет места в обществе. Резонансное ЧП дошло и до федеральных телеканалов.

Сегодня, 7 февраля, в эфире «Первого канала» вышла передача «Мужское и женское», посвященная убийству педофила Владимира Зайцева. В студию пригласили родных и друзей Владимира Санкина - подозреваемого в убийстве - родных потерпевшего мальчика и соседа убитого извращенца. Жители Уфы высказали свои версии произошедшего, после чего дело стало еще более запутанным.

С самых первых минут ведущий программы Александр Гордон обратил внимание на то, что в истории много несовпадений. В этом, впрочем, уже могли убедиться те, кто следит за этой историей с самого начала. Показания подозреваемого, свидетелей и подростков не совпадают.

Первым свою версию озвучил Владимир Санкин, который успел записать видео до того, как суд ему запретил общаться с журналистами.

30 января я шел по улице Петрозаводская, 6. Ко мне подбежал молодой парнишка и говорит, что его друга держит в квартире какой-то мужчина. Предлагал им трусы снять, угрожая топором. Я подошел к этой квартире, смотрю, парнишка этот стоит. Я его вытаскиваю на улицу. После этого мужчина высокий выбегает и начинает меня хватать. Я к нему оборачиваюсь и говорю: «Ты, что, педофил, что ли? Зачем детей держишь?». Он меня бьет сразу, я падаю, и рвется моя куртка. Мне под руку попалась палка, и я начинаю его бить. Я ему смерти не желал. Владимир Санкин, подозревается в убийстве педофила

(к2:Владимиру грозит до 15 лет колонии)

Гордон акцентировал внимание зала на том, что Владимир не знал, кто перед ним и не обладал той информацией, которую сейчас все знают. А именно, что за свои 53 года его тезка Владимир Зайцев был судим трижды по статье «Мужеложство», «Развращение малолетних», «Изнасилование несовершеннолетнего».

На секунду мы отвлечемся от просмотра телепередачи. Ранее репортеры bash.news на условиях анонимности пообщалась с несколькими сотрудниками правоохранительных органов, которые в курсе расследования этого дела. У следствия на данный момент есть много вопросов: как к самим пострадавшим мальчикам, так и к подозреваемому.

Мы подчеркиваем: на сегодняшний день это все лишь версии, которые имеют место быть. Как все было на самом деле, выяснится в процессе расследования уголовного дела.

Были свидетели, которые говорят, что они пили вместе с погибшим в тот вечер. Это же коммуналка, все друг у друга на виду. Несколько раз Зайцев якобы ходил за алкоголем, парни в это время ждали его дома. В общем, там много несостыковок, нужно основательно разбираться. источник в правоохранительных органах

(к3:Сосед убитого рассказал свою версию злополучного дня)

Вернемся в студию «Первого канала». Для того, чтобы восстановить картину того рокового вечера, в студию пригласили соседа убитого Валерия Бочкарева. Его слова похожи на версию, которая была озвучена выше. Сосед охарактеризовал Зайцева Вернемся в студию «Первого канала». Для того, чтобы восстановить картину того рокового вечера, в студию пригласили соседа убитого Валерия Бочкарева. Его слова похожи на версию, которая была озвучена выше. Сосед охарактеризовал Зайцева как закрытого и тихого человека. Бочкарев отметил, что сосед не выходил из комнаты днем, не работал и гостей к себе не водил. . Бочкарев отметил, что сосед не выходил из комнаты днем, не работал и гостей к себе не водил.

Полгода знал соседа. Мы живем в коммуналке, квартира на троих. Мы сначала здоровались, а потом и здороваться перестали. Никого у него не было, сестра к нему приезжала один раз. Он не работал, днем никуда не выходил, в комнате сидел. Часов в 8 сварит себе что-то и все. В 10 вечера я сидел, смотрел телевизор. У меня с первого этажа видно улицу. Вижу, мальчишки стоят лет 12-14. Вижу, Владимир идет, а за ним дети. У него в руках вода какая-то была, но не бутылка. Вместе зашли в комнату. Дети несколько раз выходили из квартиры Владимира [Зайцева – прим. редакции] и кидали в его окна снежки. Перед тем, как случилось, он вышел из дома в домашней одежде и дал знак, чтоб дети к нему подошли. А потом пришел и Владимир [Санкин – прим. редакции]. Положил руку ему на плечо, тот одернул. Ну и началась драка. Валерий Бочкарев, сосед убитого

По словам Валерия, конфликт начался в районе 11 часов вечера, а умер Владимир Зайцев в районе двух ночи в карете «скорой». «Что они делали все это время? Не знаю. Я домой уже пошел», - развел руками Бочкарев.

Оказалось, что два пострадавших подростка встретили Зайцева не в подъезде. Об этом рассказал третий подросток, который в этот день гулял с парнями, фигурирующими в деле.

Мы гуляли с моими друзьями. Встретили мужика, который попросил проводить его до магазина. Мы проводили его, я ушел домой. А они ушли греться в подъезд. Педофил предложил пить спиртное вроде. третий подросток

К слову, присутствовавший адвокат Владимира Санкина не смог подтвердить эту информацию. Он заявил, что никаких результатов экспертиз у него на руках сейчас нет.

(к4:Адвокат Владимира Санкина надеется, что суд примет во внимание благие намерения его доверителя)

Моему доверителю вменяют нанесение тяжкого вреда здоровью. Результаты экспертиз не предъявлялись, не могу сказать был трезв или нет Владимир. Результатов анализов детей тоже нет. К слову, пока результатов вскрытия нет, нельзя говорить, что умер Зайцев от рук Владимира. Искандер Кабиров, адвокат Владимира Санкина

На передачу также приехала и мать Владимира Санкина – Галина. Она рассказала студии о своих переживаниях, после чего Александр Гордон пожелал ее сыну справедливого и честного суда.