Банда уфимцев шантажировала бизнесмена провокационным видео, требуя деньги

Шесть мужчин обвиняются в похищении и шантаже предпринимателя из Уфы. Опасная группировка похитила бизнесмена и стала вымогать из него деньги, угрожая убийством. Выяснилось, что мужчина – не первая жертва злоумышленников.

В ноябре 2018 года шесть мужчин похитили знакомого предпринимателя, увезли в пустую квартиру и, угрожая пистолетом, требовали 300 тысяч рублей. Мужчине удалось написать СМС другу, который вызвал сотрудников ОМОНа. Они остановили противозаконные действия и задержали преступников.

Оказалось, что эти же мужчины в сентябре вывезли другого бизнесмена в лес, заставили раздеться догола и сняли это на видео. После банда шантажировала предпринимателя провокационным видео и требовала 1,3 миллиона рублей. Пятеро преступников находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Свою вину злоумышленники не признают. Уголовное дело направлено в районный суд.