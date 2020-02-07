Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов – до 6 процентов годовых. Это шестое снижение подряд. Как пояснил регулятор, инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, а дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными.

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По прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2020 года составит 3,5-4%. То есть будет вблизи таргета в 4%. Регулятор не исключает, что при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом возможно дальнейшее снижение ключевой ставки.

Дополнительным фактором неопределенности для ближайших кварталов ЦБ назвал ситуацию с коронавирусом. Следующее заседание, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, запланировано на 20 марта.

Марат Кашапов, управляющий отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России: «И мы рассчитываем на то, что снижение ключевой ставки также должно поддержать дальнейшую тенденцию к снижению по депозитам и кредитам и тем самым способствовать поддержке экономического роста. Прежде всего, это скажется на ставках кредитования юридических лиц, на ставках кредитования в сфере ипотеки».

Автор: Екатерина Тимиряева