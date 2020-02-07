Центробанк снизил ключевую ставку до 6% годовых

Марат Кашапов, управляющий отделением-Национальным банком по Республике Башкортостан Банка России: «И мы рассчитываем на то, что снижение ключевой ставки также должно поддержать дальнейшую тенденцию к снижению по депозитам и кредитам и тем самым способствовать поддержке экономического роста. Прежде всего, это скажется на ставках кредитования юридических лиц, на ставках кредитования в сфере ипотеки».