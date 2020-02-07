В Башкирии более чем в 3 раза снизилось количество жалоб в антимонопольную службу

Около 300 жалоб приняло Управление антимонопольной службы Башкортостана в прошлом году. Об этом сообщили в УФАС. В сравнении с предыдущими годами количество жалоб существенно снизилось.

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Годом ранее их число превышало одну тысячу. Самое большое количество несоответствий в сферах агропромышленности, недвижимости, пассажирских перевозок, торговли лекарственных препаратов и медицинских изделий. В завершении руководитель службы рассказал о поставленных задачах на этот год.

Андрей Хомяков, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан: «В этом году мы выявили более 1000 направлений нарушений в части применения 44 федерального закона. Притом общее количество жалоб у нас стало чуть меньше 1000-1300, т.е. более 1000 нарушений. Нарушения мы выявили, даже если жалобу признавали необоснованной».

Автор: Екатерина Тимиряева