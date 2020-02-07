В Башкирии более чем в 3 раза снизилось количество жалоб в антимонопольную службу

Около 300 жалоб приняло Управление антимонопольной службы Башкортостана в прошлом году. Об этом сообщили в УФАС. В сравнении с предыдущими годами количество жалоб существенно снизилось.
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Годом ранее их число превышало одну тысячу. Самое большое количество несоответствий в сферах агропромышленности, недвижимости, пассажирских перевозок, торговли лекарственных препаратов и медицинских изделий. В завершении руководитель службы рассказал о поставленных задачах на этот год.
Автор: Екатерина Тимиряева