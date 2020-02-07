В Башкирии более чем в 3 раза снизилось количество жалоб в антимонопольную службу

Андрей Хомяков, руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан: «В этом году мы выявили более 1000 направлений нарушений в части применения 44 федерального закона. Притом общее количество жалоб у нас стало чуть меньше 1000-1300, т.е. более 1000 нарушений. Нарушения мы выявили, даже если жалобу признавали необоснованной».