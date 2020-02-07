В Башкирии в прошлом году легализованы 62 тысячи работников

62 тысячи работников легализованы по итогам прошлого года в Башкортостане. Об этом сообщила вице-премьер республики, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Она отметила, что в 2019 году удалось вывести из серой зоны экономики около 700 предприятий.

Контрольный показатель в плюсе. Он составил 5 с половиной процента. А регион в общероссийском рейтинге поднялся с 37 на 9 строчку.

Как пояснили в правительстве Башкортостана, утвержден контрольный показатель по снижению неформальной занятости на текущий год. Он рассчитан по методике Министерства труда страны и составляет 26,5 тысяч человек. Показатель установлен с учетом ожидаемой легализации самозанятых граждан. Напомним, что республика вошла в число пилотных регионов, где водится проект налогового учета для самозанятых.