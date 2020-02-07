В Башкирии в 2019 году средний размер автокредита увеличился на 11%

На 11 процентов увеличился средний размер автокредита по итогам прошлого года к 2018-му. Сумма составила почти 673 с половиной тысячи рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

Для сравнения, в Пермском крае показатели соответственно более 7 с половиной процентов и 662 тысяч рублей, в Татарстане – плюс 9 процентов и 659 тысяч рублей. Регион, где произошло значительное снижение среднего размера автокредита – на 31 процент, это Кемеровская область. В 2018 году жители брали на покупку транспортного средства в среднем 655 тысяч рублей, а в 2019-м – уже 451 с половиной.

Отметим, что в среднем по стране показатели соответственно плюс 6 с половиной процентов и 787 тысяч. По оценке НБКИ, темпы роста среднего размера автокредита были умеренными в прошлом году. Кроме удорожания импортных автомобилей в кредит, банки продолжают улучшать процедуру управления рисками.