Оружие и портреты Гитлера: прошли обыски в домах фанатов, подравшихся перед матчем «Оренбург» – «Уфа»

В ноябре прошлого года перед матчем футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» в Оренбургской области случилась крупная драка. Фанаты двух группировок из соседней области напали на уфимских болельщиков. Полицией было задержано 12 участников.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Подозреваемых обвиняют в хулиганстве. А накануне домой к наиболее активным членам фанатских группировок нагрянули правоохранители, которые провели обыски.

Речь идет о семи лидерах групп «Оренбургские молоты» и «Прайд», болеющих за футбольные клубы «Оренбург» и «Спартак» соответственно. Как сообщают полицейские, в их домах обнаружена нацистская атрибутика, среди которой портреты Гитлера, фашистская литература, фото фанатов с фашистскими жестами. Кроме этого, найдены фанатские шарфы, балаклавы, капы, биты, холодное оружие.

Напомним, на данный момент в России запрещена любая нацистская символика и атрибутика, так же, как и атрибутика экстремистских организаций. Все молодые люди, в чьих домах нашли радикальную и нацистскую атрибутику, были задержаны. В ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.