В России принят закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей

Теперь после развода родителя, который не живет с ребенком, суд сможет привлечь к оплате расходов на обеспечение его жильем. При этом отмечается, что оно должно быть пригодным для проживания. Соответствующий документ подписал Президент страны Владимир Путин.

Государственная дума приняла закон 23 января, а уже 30 числа его одобрил Совет Федерации. Накануне документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В Совфеде пояснили, что, как правило, судебная практика отличается назначением дополнительных выплат только на медицинские расходы. Отсюда множество обращений разведенных родителей. Новый закон помогает устранить эту несправедливость.

Отметим, что законом вносится изменение в статью 86 Семейного кодекса РФ, согласно которому перечень исключительных обстоятельств, при которых каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных (помимо алиментов) расходов, вызванных этими обстоятельствами, дополняется новым – отсутствие у ребенка пригодного постоянного жилья. В действующем законодательстве в числе таких обстоятельств определены болезнь или увечье несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего, необходимость оплаты постороннего ухода за ним и «другие обстоятельства».