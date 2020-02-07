Инвалиды войны, ветераны и вдовы к 75-летию Победы получат денежные выплаты

Согласно документу, выплаты составят 75 и 50 тысяч рублей. В первом случае речь идет о несовершеннолетних узниках мест принудительного содержания – к таковым относятся в том числе концентрационные лагеря и гетто. Этой же суммой поддержат вдов или вдовцов военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны либо в период войн с Финляндией и Японией, а также вдов или вдовцов почивших инвалидов и участников ВОВ.