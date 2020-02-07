Инвалиды войны, ветераны и вдовы к 75-летию Победы получат денежные выплаты

В честь 75-летия Великой Победы инвалиды и ветераны ВОВ получат денежные выплаты. Помимо них, финансовая поддержка также будет осуществляться вдовам военнослужащих, узникам концлагерей и некоторым другим категориям граждан. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.
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Согласно документу, выплаты составят 75 и 50 тысяч рублей. В первом случае речь идет о несовершеннолетних узниках мест принудительного содержания – к таковым относятся в том числе концентрационные лагеря и гетто. Этой же суммой поддержат вдов или вдовцов военнослужащих, которые погибли во время Великой Отечественной войны либо в период войн с Финляндией и Японией, а также вдов или вдовцов почивших инвалидов и участников ВОВ.
50 тысячами рублей поддержат бывших совершеннолетних узников нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто. При этом по поручению Президента правительство должно завершить указанные выплаты в апреле-мае текущего года.
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