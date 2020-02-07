«Водитель не явился!»: жители Башкирии пожаловались на давку на вокзале

Один из жителей города Салавата пожаловался в соцсетях, что на местном вокзале творится «полный бардак». Мужчина возмущен тем фактом, что комфортная перевозка пассажиров не обеспечена должным образом. По его словам, один из водителей междугороднего рейса вовсе не явился к нужному времени.

Пользователь сообщил, что 7 февраля один из дневных рейсов задержали на полчаса. Причиной стала неявка водителя, который и должен был отправиться по маршруту Салават-Ишимбай. Возмущенный пользователь сообщил, что кондукторы не смогли объяснить причину.

У автобуса тем временем возникла давка. Как отмечает подписчик, частные маршруты убрали. Потому жителям больше не на чем уехать в нужном направлении, что и послужило причиной столпотворения у входа в транспорт.

Один водитель не явился по времени на 15.17 рейс, пассажиры ждут полчаса, сами кондуктора причину не знают, бегают, ничего толком сказать не могут, давка, частные «Газельки» убрали. автор поста

Комментаторы опубликованного поста при этом разделились на два лагеря: одни поддержали автора, другие же считают очередь вполне терпимой.

Все против людей, надо писать заявления в прокуратуру, жаловаться, иначе так все и будет. комментарий пользователя

Тут вроде ещё терпимая очередь. комментарий пользователя

Раньше часами стояли в очереди Салават-Стерлитамак, вот там дааа, была очередь так очередь, и драки, и всё было. комментарий пользователя