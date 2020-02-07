«Водитель не явился!»: жители Башкирии пожаловались на давку на вокзале

Один из жителей города Салавата пожаловался в соцсетях, что на местном вокзале творится «полный бардак». Мужчина возмущен тем фактом, что комфортная перевозка пассажиров не обеспечена должным образом. По его словам, один из водителей междугороднего рейса вовсе не явился к нужному времени.
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Пользователь сообщил, что 7 февраля один из дневных рейсов задержали на полчаса. Причиной стала неявка водителя, который и должен был отправиться по маршруту Салават-Ишимбай. Возмущенный пользователь сообщил, что кондукторы не смогли объяснить причину.
У автобуса тем временем возникла давка. Как отмечает подписчик, частные маршруты убрали. Потому жителям больше не на чем уехать в нужном направлении, что и послужило причиной столпотворения у входа в транспорт.
Комментаторы опубликованного поста при этом разделились на два лагеря: одни поддержали автора, другие же считают очередь вполне терпимой.
Фото: соцсети