В Башкирии система «Инцидент» помогла вернуть в село госперевозчика

Спустя 5 лет на толбазинской автостанции вновь продают билеты. Раньше жители райцентра были вынуждены добираться до Уфы или Стерлитамака на попутном транспорте или на нелегальном такси, которые вытеснили государственного перевозчика. Маршрут из-за нерентабельности закрыли.
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Сейчас в Толбазах проживает более 12 тысяч жителей. Многие работают в крупных городах. Устав ездить с попутчиками, люди оставили обращение в социальных сетях.
Жалобы жителей, оставленные в социальных сетях в августе прошлого года, зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Вопрос был принят в разработку. Решить проблему удалось общими усилиями.
На автостанции сделали капитальный ремонт, установили систему отопления. В зале ожидания появились комфортабельные сиденья. Повесили и расписание автобусов. Открытие автостанции в селе Толбазы прошло 1 февраля. Тогда на горизонте появились первые автобусы «Башавтотранса». В этот день стартовали транзитные рейсы в южном направлении, а также жители из Толбазов теперь смогут уехать в Уфу и Стерлитамак. Всего же кассовый пункт обслуживает 47 направлений.
А вот о прибытии автобуса предупреждают по громкой связи. Остановка длится от 5 до 10 минут. За это время пассажиры успевают купить билет и пройти на посадку. А кто отправляется в дальний рейс, могут выйти и подышать свежим воздухом. Жители села Толбазы открытию новой автостанции рады. Ведь теперь здесь создали все условия для пассажиров.
Билеты в новой кассе можно купить с 7 утра до 20 часов вечера. Оплату принимают не только наличными, но и транспортной картой «Алга». Здесь же ее можно и приобрести, а также пополнить баланс. А расписание автобусов можно посмотреть на стенде, который есть в зале ожидания. Вот так благодаря совместным усилиям удалось решить транспортную проблему целого района. Теперь жители могут быть уверены, что в комфортных и безопасных условиях доедут до нужного населенного пункта.
Автор: Айгуль Резяпова