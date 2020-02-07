В Башкирии система «Инцидент» помогла вернуть в село госперевозчика

Спустя 5 лет на толбазинской автостанции вновь продают билеты. Раньше жители райцентра были вынуждены добираться до Уфы или Стерлитамака на попутном транспорте или на нелегальном такси, которые вытеснили государственного перевозчика. Маршрут из-за нерентабельности закрыли.

Сейчас в Толбазах проживает более 12 тысяч жителей. Многие работают в крупных городах. Устав ездить с попутчиками, люди оставили обращение в социальных сетях.

Раиль Хамзин, пассажир: «Было трудновато уезжать, уезжал на попутках или заказывал в интернете. Сейчас стало намного проще с автобусами, и обслуживание стало на много лучше, и автобусы тоже лучше. Теперь не нужно на улице ждать. Ждешь в тепле, все комфортабельно, и билеты быстрее продают».

Жалобы жителей, оставленные в социальных сетях в августе прошлого года, зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Вопрос был принят в разработку. Решить проблему удалось общими усилиями.

Гульназ Калимуллина, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в соцсетях при администрации Главы Республики Башкортостан: «Жителей Аургазинского района волновал вопрос о закрытии автостанции в Толбазах. Об этом они неоднократно писали в соцсетях, в том числе и на страничках Радия Фаритовича. Как выяснилось, автостанция закрыта еще с 2015 года, и жителям было неудобно добираться до других населенных пунктов. Вопрос взяли на контроль администрация Аургазинского района, Гостранс, «Башавтотранс», прошло несколько совещаний, в том числе и выездных. На фото как раз одно из совещаний совместными усилиями».

На автостанции сделали капитальный ремонт, установили систему отопления. В зале ожидания появились комфортабельные сиденья. Повесили и расписание автобусов. Открытие автостанции в селе Толбазы прошло 1 февраля. Тогда на горизонте появились первые автобусы «Башавтотранса». В этот день стартовали транзитные рейсы в южном направлении, а также жители из Толбазов теперь смогут уехать в Уфу и Стерлитамак. Всего же кассовый пункт обслуживает 47 направлений.

Вячеслав Шаронов, начальник Стерлитамакского автовокзала и пассажирских автостанций ГУП «Башавтотранс»: «Благодаря открытию кассового пункта в селе Толбазы жители данного села имеют возможность приобрести билеты и осуществлять поездку не только в пределах нашей республики, но и за пределами. На сегодняшний день все автобусы, которые осуществляют поездку в южном направлении, т.е. это Оренбург, Орск, Соль-Илецк, Актюбинск – все автобусы заезжают в данный кассовый пункт и в обратном направлении».

А вот о прибытии автобуса предупреждают по громкой связи. Остановка длится от 5 до 10 минут. За это время пассажиры успевают купить билет и пройти на посадку. А кто отправляется в дальний рейс, могут выйти и подышать свежим воздухом. Жители села Толбазы открытию новой автостанции рады. Ведь теперь здесь создали все условия для пассажиров.

Марина Егорова: «По вопросам транспортного обслуживания, с жалобами, предложениями и нареканиями вы можете обратиться на горячую линию «Башавтотранса».

Айдар Нафиков, глава сельского поселения Толбазинский сельсовет: «Автобусы заезжают, пассажиропоток есть, и мы считаем, что действительно это было правильно. И мы сделали такое востребованное мероприятие, ведь не секрет, особенно мы рады за наших, для которых подождать в теплом помещении и гарантированно уехать в тех или иных направлениях, мы за них очень рады».

Билеты в новой кассе можно купить с 7 утра до 20 часов вечера. Оплату принимают не только наличными, но и транспортной картой «Алга». Здесь же ее можно и приобрести, а также пополнить баланс. А расписание автобусов можно посмотреть на стенде, который есть в зале ожидания. Вот так благодаря совместным усилиям удалось решить транспортную проблему целого района. Теперь жители могут быть уверены, что в комфортных и безопасных условиях доедут до нужного населенного пункта.