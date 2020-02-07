Радий Хабиров и индустриальный директор Ростеха обсудили сотрудничество

Мы реализовали договорённость о создании Межведомственной комиссии, которая создаст несколько рабочих групп по направлениям. Они начнут рассматривать вопросы, которые так или иначе уже есть или будут возникать в дальнейшем. Со своей стороны хочу сказать, что мы подготовили ряд докладов о том, как мы работаем сейчас, какие у нас перспективы, какие запланированы инвестиционные программы. Мы понимаем, как мы будем развиваться в республике.

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»