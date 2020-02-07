Радий Хабиров и индустриальный директор Ростеха обсудили сотрудничество

Договорились с Ростехом. В Уфе прошло первое совместное заседание Межведомственной комиссии с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова и индустриального директора Госкорпорации Анатолия Сердюкова. Предприятия Ростеха наращивают свой вклад в рост промышленности республики.
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По итогам прошлого года индекс производства превысил 104 процента. УМПО, «Витязь», «Прогресс» и «Уфимское приборостроительное производственное объединение» увеличили прибыль и налоговые отчисления. Стороны также обсудили совместные действия по поддержке «Кумертауского авиационного производственного объединения».
Стороны обсудили и создание в республике научно-образовательного центра мирового уровня. Отмечается, что Ростех станет одним из главных партнеров Башкортостана в этой части. При этом Госкорпорация четко видит, как будет развиваться на территории региона.
Автор: Азат Садреев