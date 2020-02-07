Радий Хабиров и индустриальный директор Ростеха обсудили сотрудничество

Договорились с Ростехом. В Уфе прошло первое совместное заседание Межведомственной комиссии с участием Главы Башкортостана Радия Хабирова и индустриального директора Госкорпорации Анатолия Сердюкова. Предприятия Ростеха наращивают свой вклад в рост промышленности республики.

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По итогам прошлого года индекс производства превысил 104 процента. УМПО, «Витязь», «Прогресс» и «Уфимское приборостроительное производственное объединение» увеличили прибыль и налоговые отчисления. Стороны также обсудили совместные действия по поддержке «Кумертауского авиационного производственного объединения».

Стороны обсудили и создание в республике научно-образовательного центра мирового уровня. Отмечается, что Ростех станет одним из главных партнеров Башкортостана в этой части. При этом Госкорпорация четко видит, как будет развиваться на территории региона.

Наша позиция по КумАПП – сохранение предприятия в статусе серийного производителя вертолётов семейства «Камов». Предлагаю совместно рассмотреть этот вопрос. Хотелось бы также обсудить инвестиционные инициативы. У нас есть масштабный проект по созданию научно-образовательного центра мирового уровня. Есть базовые договорённости о том, что Ростех станет одним из наших главных партнёров в этом проекте, что, безусловно, для всех выгодно.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы реализовали договорённость о создании Межведомственной комиссии, которая создаст несколько рабочих групп по направлениям. Они начнут рассматривать вопросы, которые так или иначе уже есть или будут возникать в дальнейшем. Со своей стороны хочу сказать, что мы подготовили ряд докладов о том, как мы работаем сейчас, какие у нас перспективы, какие запланированы инвестиционные программы. Мы понимаем, как мы будем развиваться в республике.

Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»

Автор: Азат Садреев