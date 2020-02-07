В Башкирии в 2019 году ввели более 2 млн квадратных метров жилья

Более двух миллионов квадратных метров жилья было введено в Башкортостане в 2019 году. Такие цифры озвучил Глава республики участникам Всероссийского селекторного совещания по вопросам строительства. В режиме видеоконференции его провел заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.