В Башкирии в 2019 году ввели более 2 млн квадратных метров жилья

Более двух миллионов квадратных метров жилья было введено в Башкортостане в 2019 году. Такие цифры озвучил Глава республики участникам Всероссийского селекторного совещания по вопросам строительства. В режиме видеоконференции его провел заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
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Беседа шла о ходе реализации в регионах национальных проектов «Жильё и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Радий Хабиров отметил, что в Башкортостане сформировали полную архитектуру управления проектной деятельностью. Ключевая задача входящих в неё структур – чёткий контроль за реализацией нацпроектов и оперативное реагирование на возникающие вопросы.
Автор: Руслан Батыргареев
Фото: Интернет