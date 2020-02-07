«Деньги где, я не знаю»: жители Башкирии утверждают, что пострадали от строительной организации

В редакцию телеканала БСТ обратились жители Стерлитамака, считающие себя пострадавшими от действий организаций «СТР-партнер» и «БашКапиталИнвест». Люди утверждают: вносили деньги для постройки домов и неожиданно для себя стали пайщиками. В итоге у кого-то дом остался недостроенным, а кто-то и вовсе должен крупную сумму денег.

Внутри лишь голые стены и строительный мусор. Второго этажа и вовсе нет. Алина Семенова давно мечтала о собственном доме, где будет жить вместе с детьми. Но назвать эту постройку своим домом она не может. Женщина говорит, что ради мечты продала свою однокомнатную квартиру, в которую вложила маткапитал. В марте 2017-го обратилась в потребительское общество «БашКапиталИнвест», чтобы построить дом. Стала пайщиком. Подписала договоры паенакопления и займа и внесла крупную сумму.

Дом построили на 900 тысяч. Остальные деньги где, я не знаю. Сваи за один день поставили – это был май. Дом – вот эту коробку – поставили за неделю. И все, больше стройки не было у нас. И окна поставили – там тоже день. Алина Семёнова

Этот дом в 150 квадратных метров построен из СИП-панелей. С двух сторон материала ОСП-плиты, а внутри пенопласт.

Теперь женщина с детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Алина говорит: пыталась судиться. Но это не принесло результата. К тому же теперь она не может распоряжаться и землей, на которой стоит дом.

В этой новостройке – множество недоделок. Неполадки с отоплением пришлось устранять самим. Семья Мыльниковых переехала в Стерлитамак с севера, обратились в потребительское общество «СТР-партнер». Говорят, внесли три миллиона рублей, и им было обещано жилье с получистовой отделкой. Но в итоге лишь серые стены, нет даже лестницы на второй этаж. Как расходовались средства, Мыльниковы не знают.

В «СТР-партнер» и «БашКапиталИнвест» по документам председателем являлся Артур Гетц, с которым, как говорят сами люди, и вели дела. Теперь он руководит новой компанией. Сюда мы и отправились вместе с теми, кто считает себя потерпевшими.

В офисе царят жаркие споры. Пайщики пришли с вопросом, когда же будут готовы их дома. Однако Артур Гетц утверждает, что договоры не нарушены. Кроме того, по его словам, среди пришедших есть те, кто сам не исполняет обязательства перед «СТР-партнер» и «БашКапиталИнвест».

Кто-то, может, обижен, кто-то хочет на халяву, мол, припугну судом. Организация строила. Есть деньги – мы строим. Нет денег – мы не строим. Артур Гетц, председатель правления потребительского общества «СТР-Партнёр»

Также Артур говорит, что изначально компания помогала пайщикам в покупке и приобретении земель, домов и квартир. На сегодняшний день эту деятельность не ведет. Эксперты говорят, что прежде чем внести деньги, нужно внимательно изучить информацию о фирме. Тем более что кредитно-потребительские кооперативы – не кредитно-финансовые организации, которые находятся на учете в Центробанке России. К тому же общество в 2015 году уже подавало документы на ликвидацию.

Сейчас пайщики, собираются обращаться в правоохранительные органы. И как говорят, единственное что им нужно, – вернуть свои деньги, за которые они так и не получили свою долгожданную жилплощадь