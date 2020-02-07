Житель Башкирии, избивший сотрудницу офиса микрозаймов: «Не знаю, что на меня нашло»

Мужчину, который жестоко избил сотрудницу офиса микрозаймов, задержали. Им оказался ранее судимый 31-летний житель города Агидель. Напомним, инцидент произошел 6 февраля в Нефтекамске.

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Все запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина ворвался в помещение, избил женщину ногами, забрал деньги и скрылся. Из последних сил поднявшись на ноги, окровавленная жертва дошла до двери, заперлась и потом вызвала по телефону помощь. Пострадавшую госпитализировали. В тот же вечер полицейским удалось задержать подозреваемого, в отношении которого сегодня суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Суд считает, что, оставаясь на свободе, Сафаргалеев может оказать давление на потерпевшую и свидетелей и иным путем воспрепятствовать производству по делу. А также, опасаясь тяжести предъявленного обвинения, скрыться от органов следствия и суда.

Елена Проскурякова, судья Нефтекамского городского суда

В ближайшие два месяца, пока идет следствие, мужчина проведет в СИЗО. В зале суда сегодня былая уверенность и дерзость налетчика пропали. Отвечая на вопросы журналистов, подозреваемый пытался спрятать лицо от видеокамер.

Определенного мотива не было. Не знаю. Необъяснимая даже ситуация. – Вы планировали это преступление? – Нет. Спонтанно все вышло. Нет объяснений каких-то. Не могу я объяснить. Не знаю, что на меня нашло.

Подозреваемый

Автор: Руслан Батыргареев