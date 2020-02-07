Житель Башкирии, избивший сотрудницу офиса микрозаймов: «Не знаю, что на меня нашло»

Все запечатлела камера видеонаблюдения. Мужчина ворвался в помещение, избил женщину ногами, забрал деньги и скрылся. Из последних сил поднявшись на ноги, окровавленная жертва дошла до двери, заперлась и потом вызвала по телефону помощь. Пострадавшую госпитализировали. В тот же вечер полицейским удалось задержать подозреваемого, в отношении которого сегодня суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу.