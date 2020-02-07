В Уфе открылся инженерный класс для школьников

Готовые инженеры сразу после выпуска из школы. В Уфе открылся специализированный класс для учеников с 6 по 11 классы. Занятия проходят в Технопарке авиационных технологий.

Курсы стартовали ещё в октябре прошлого года, но в тестовом режиме. Уроки посещали воспитанники Ассоциированных школ Союза Машиностроителей России. Теперь занятия доступны для учащихся всех учебных заведений.