«Дети чувствуют, что это их второй дом»: в Уфе открылся новый детский сад

Новый детский сад открылся в Уфе. Дошкольное учреждение в микрорайоне Затон рассчитано на 64 ребёнка. Как оборудовали детский сад и какие впечатления он вызвал у детей и родителей?

Веселыми танцами юные поварята и принцессы встречали гостей. В честь открытия детского сада ребятишки подготовили яркую концертную программу с элементами кулинарии. Движения оттачивали дома.

Детский сад был построен по национальному проекту «Демография». В строительство здания вложили 50 миллионов рублей из республиканского бюджета. Общая площадь здания составляет 775 квадратных метров. Дошкольное учреждение по периметру оборудовано видеонаблюдением.

Этот детский сад был построен буквально за полгода. Здесь есть не только интерактивная доска, но и ионизатор воздуха. Детский сад рассчитан на 64 ребенка.

Просторные группы, новая мебель и игрушки. В здании детского сада предусмотрено помещение под музыкальный зал, пищеблок и медицинский кабинет. Воспитатели будут заниматься с детьми ясельного и дошкольного возраста. В обустройстве здания помогали и родители будущих воспитанников.

Татьяна Надежкина, заведующая детским садом №150: «Начиналось все с того, что они приходили и спрашивали: «Вам чем можно помочь? Хотите, мы вам помоем полы, хотите, мы вам что-то расставим, что-то приобретем? Можно мы почистим снег?» Мы им говорим, что не надо, мы, вроде бы, справляемся».

Сейчас в садике кроме воспитателей организована и работа детского врача. В будущем здесь планируют открыть различные художественные и спортивные секции.

Алина Сулейманова, заместитель главы администрации г. Уфы: «Дети постепенно привыкают, поскольку родители в течение долгого времени приходили сюда вместе с детьми, что-то делали вместе с сотрудниками детского сада. И дети чувствуют, что это их второй дом».

Известно, что в очереди стоят еще более 300 детей. Поэтому в этом году в Кузнецовском затоне запланировано строительство еще одного детского сада на 260 мест. Он позволит полностью закрыть потребность молодых семей.