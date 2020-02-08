В Башкирии мужчина хранил у себя дома оружие и боеприпасы

В селе Шафраново Альшеевского района задержали 44-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил у себя дома оружие и боеприпасы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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В своем доме мужчина незаконно хранил охотничье ружье, самодельный пистолет и более 700 патронов.Согласно результатам исследования, изъятое оружие является пригодным для производства выстрела.

Возбуждено уголовное дело. Санкция указанной статьи предусматривает до 4 лет тюрьмы. Обстоятельства выясняются.

Фото: МВД по РБ.