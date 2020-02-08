Пожилая женщина из Башкирии стала жертвой мошенниц

80-летняя жительница Белорецка пострадала от рук двух мошенниц. Злоумышленницы обманным путем завладели золотыми украшениями и деньгами в размере 80 тысяч рублей. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе регионального МВД.

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По факту кражи правоохранители возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции ведут активный розыск преступниц. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Приметы мошенниц: на вид 45-50 лет, рост около 165-170 см. Были одеты в черную и коричневую куртки. На голове у них были темные шапки, на половину лица повязаны шарфы.

Заявительница пояснила, что направляясь в поликлинику, по дороге она встретила неизвестную женщину. Между ними завязался диалог, в ходе которого, незнакомка пообещала избавить пенсионерку от всех её болезней с помощью определенного ритуала. Со своей соучастницей они разыграли целую театральную сцену. Поверив незнакомкам, женщина отдала им деньги и золото. Проведя определенный обряд, обладательница магии, вернула кулек с драгоценностями. Когда заявительница вернулась домой, то не обнаружила ни денег ни украшений, а вместо этого в ткани были завернуты смятые газеты.

пресс-служба МВД Башкирии

Фото: Интернет.