Пожилая женщина из Башкирии стала жертвой мошенниц

Заявительница пояснила, что направляясь в поликлинику, по дороге она встретила неизвестную женщину. Между ними завязался диалог, в ходе которого, незнакомка пообещала избавить пенсионерку от всех её болезней с помощью определенного ритуала. Со своей соучастницей они разыграли целую театральную сцену. Поверив незнакомкам, женщина отдала им деньги и золото. Проведя определенный обряд, обладательница магии, вернула кулек с драгоценностями. Когда заявительница вернулась домой, то не обнаружила ни денег ни украшений, а вместо этого в ткани были завернуты смятые газеты.

пресс-служба МВД Башкирии