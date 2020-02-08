«Лопнуло заднее колесо»: в Уфе произошла серьезная авария

В башкирской столице водитель "Гранты" устроил ДТП. Отечественная легковушка влетела в металлическое ограждение, после чего столкнулась с автомобилем Renault Duster. Об этом сообщили в столичной ГИБДД.

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Авария случилась на проспекте Дружбы Народов. За рулем "Гранты" находился 25-летний водитель. Сообщается, что он не справился с управлением из-за того, что у автомобиля лопнуло колесо.

Водитель "Гранты" и его пассажирка получили ушибы. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Фото: ГИБДД по Уфе.