В Башкирии в серьёзной аварии пострадали пять человек

В республике произошла страшная авария, о которой рассказали в социальных сетях. В Кугарчинском районе произошло серьёзное ДТП. Очевидцы поделились видео с места жуткого происшествия.

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На кадрах видно разбитую и сильно повреждённую легковую машину. Осколки разлетелись по всей дороге. Также можно заметить сотрудников МЧС и ГИБДД, которые оперативно прибыли на место ДТП.

Очевидцы сообщают, что в аварии пострадали пять человек. Среди пострадавших был маленький ребёнок. Детали ДТП, причины и тяжесть полученных травм не уточняется.

Фото и видео: bash.dtp