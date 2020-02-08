В Уфе неизвестный разбил машину топором

7 февраля в социальных сетях распространилась шокирующая фотография. На изображении хорошо видно автомобиль с воткнутым топором. Сотрудники правоохранительных органов ищут вандала.

На фотографии хорошо видно, как топор торчит из лобового стекла автомобиля. Как гласит подпись к изображению, событие произошло в Черниковке. Неизвестный дебошир быстро скрылся после акта вандализма.

Причины такого поступка предстоит выяснить. Как и то, почему в деле был задействован именно топор. Владелец поломанного автомобиля просит всех возможных очевидцев события поделиться информацией с полицией.