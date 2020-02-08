Жительница Башкирии в купальнике помыла светофор и облилась молоком

Эпатажное видео выложила в сеть жительница города Октябрьский. Регина Румянцева в купальнике помыла светофор на оживленной улице, а потом облилась молоком. Пользователи сети спорно отнеслись к выходке девушки.

Под весёлую музыку девушка без верхней одежды моет светофор на одной из улиц города. Регина смеётся, улыбается и машет водителям. А в какой-то момент остаётся в купальнике и обливает себя молоком.

Многие пользователи сети негативно высказались о поступке девушки. «Страшно за будущее, ради хайпа начнут убивать скоро», «Может у неё чердак поехал?», «Смысл данной акции?» — нелестно отозвались комментаторы. Однако были и те, кто поддержал Регину: они искренне поделились, что видео поднимает настроение, а злые люди будут всегда, и на обидные комментарии обращать внимание не стоит.

Сама Регина рассказала, что это был просто спор, а видео ребята сняли, чтобы поделиться хорошим настроением. Девушка расстроена негативной реакцией, ведь хотела просто повеселить своих подписчиков.

Будьте добрее друг к другу, от этого ваша жизнь станет только лучше. Регина Румянцева