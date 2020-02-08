Житель Башкирии обнаружил труп иностранца в сарае

Страшную находку обнаружил житель села Ахуново. В своём сарае мужчина нашёл труп неизвестного. Издание «КП-Уфа» выяснило подробности жуткого события.
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30 января житель села зашёл в сарай за хозяйственными принадлежностями. Однако вместо инструментов нашёл труп неизвестного, прикрытого сеном и снегом. На голове убитого виднелась кровавая рана, а рядом лежал топор.
Мужчина поспешил вызвать сотрудников полиции. Как выяснили представители правоохранительных органов, убитый был жителем Узбекистана. Проведя расследование, полицейские вышли на след убийцы, которым оказался 53-летний безработный местный житель.
Причина кровавого поступка не установлена.
Фото: Интернет.