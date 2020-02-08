В Башкирии появились новые подробности серьёзной аварии

Сегодня, 8 февраля, произошла страшная авария в Кугарчинском районе. На трассе Магнитогорск — Ира столкнулись две машины. Появилась новая информация о пострадавших.

На трассе недалеко от села Новопетровское произошло столкновение «Лады Приора» и «Лады Калина». Машины получили серьёзные повреждения, части автомобиля разлетелись по дороге. На место аварии срочно приехали сотрудники МЧС и ГИБДД.

42-летний водитель «Лады Калина» и 23-летний водитель «Лады Приора» получили серьёзные травмы. Мужчины срочно доставлены в больницу. Также серьёзные травмы получили 20-летняя супруга водителя «Приоры» и их 9-месячный ребёнок.

Фото: ГИБДД по РБ.