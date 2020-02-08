В Уфе 80-летний пенсионер погиб в страшном пожаре

Накануне, 7 февраля, в МЧС по Башкирии поступил сигнал о возгорании на улице Софьи Перовской. Пожар начался в многоквартирном доме. На место происшествия оперативно прибыл отряд спасения.

Информация о пожаре поступила в центр в 20:55. В девятиэтажном доме горела однокомнатная квартира. Отряд спасателей срочно эвакуировал 16 человек и приступил к ликвидации возгорания.

Полностью потушить пожар удалось в 21:11. Спасателям потребовалось 16 минут, чтобы доехать до места, эвакуировать жильцов и потушить пожар. К сожалению, это не спасло 80-летнего жителя горящей квартиры, тело которого было обнаружено после осмотра территории.