Стало известно, какие дома в Уфе останутся без воды

Первыми останутся без воды жители Дёмского и Орджоникидзевского районов: там воду отключат 11 февраля в 11:00 по причине замены задвижки. До 12 февраля 10:00 холодной и горячей воды лишатся жители домов по улице Дагестанской, 13/1, 13/1а, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21, 21/1. До 11 февраля 18:00 останутся без воды жители домов по улицам Калинина, 39; Кольцевой, 64, 66; Рыбакова, 4, 6, 7, 8, 6а, 9, 11, 12, 13а, 13, 14, 15; Боткина, 3, 5, 4.

12 февраля отключение воды коснётся жителей трёх районов: Советского, Орджоникидзевского и Кировского. С 10:30 до 23:30 холодного водоснабжения не будет в зданиях по Бабушкина, 1, 3, 15, 17, 17/1, 17а, 19; по переулку Дачный, 4, 6а; по Степана Халтурина, 28, 39, 39/1, 41, 41/1; по М. Гражданской, 22, 24, 26, 28, 28а, 30; по переулку Гражданский, 16, 22; по Б. Гражданской, 30; по Пархоменко, 202 бокс №6, 202/1. С 11:00 по 17:00 холодной воды не будет в зданиях по Пионерской, 11, 13, 13/1, 14, 14/3, 15, 15/1, 16, 20, 22, 22/1; по Нефтяников 18, 18/1, 20; по переулку Садовый, 23а; по Черемуховой 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 11, 10, 13, 12, 15, 14, 15а, 16, 18, 15б, 17, 19, 20, 22, 24, 26; по Гагарина, 18 и на насосной станции Новые Черкасы. С 10:00 по 20:00 не будет холодной воды по улице Элеваторной, 3, 3а, 3б, 5, 7, 8/1.