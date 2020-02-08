В Башкирии задержали браконьера, незаконно убившего лосей

Освежевали на лесопилке. В Мелеузовском районе полицейские задержали подозреваемого в браконьерстве. Не имея лицензии на охоту, мужчина вместе с товарищем поехали в лес, как они сами сказали, пострелять по пням.

Однако на самом деле их добычей стали два лося. Мужчины перевезли туши животных на лесопилку, чтобы разделать. После охотники отвезли останки в заброшенный ангар.

Браконьеры нанесли ущерб в размере 150 тысяч рублей. Незаконная охота стала причиной возбуждения уголовного дела. Задержанный мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.