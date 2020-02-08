«Наконец, дожали»: в Башкирии открыли новую школу после вмешательства Радия Хабирова

В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли школу и детский сад. Образовательное и дошкольное учреждения в общей сложности на 180 мест размещены в одном здании. Объект построили в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан».
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Открытие планировалось на январь 2020 года. О долгожданном для жителей деревни Тупаково событии написал на своей странице в соцсети Глава Башкортостана. Радий Хабиров упомянул, что ему лично пришлось вмешиваться в ход строительства, чтобы ускорить срок сдачи образовательного центра.
Автор: Лилия Курбанова