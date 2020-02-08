«Наконец, дожали»: в Башкирии открыли новую школу после вмешательства Радия Хабирова

«В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли сегодня долгожданную школу на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест. Долгожданную, потому что очень долго строили этот объект, и мне приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика. И вот, наконец, дожали. Школа получилась добротная, современная».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан