«Наконец, дожали»: в Башкирии открыли новую школу после вмешательства Радия Хабирова

В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли школу и детский сад. Образовательное и дошкольное учреждения в общей сложности на 180 мест размещены в одном здании. Объект построили в рамках программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан».

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Открытие планировалось на январь 2020 года. О долгожданном для жителей деревни Тупаково событии написал на своей странице в соцсети Глава Башкортостана. Радий Хабиров упомянул, что ему лично пришлось вмешиваться в ход строительства, чтобы ускорить срок сдачи образовательного центра.

«Ждали дети, ждали родители, ждала вся деревня. И мы выражаем огромную благодарность всем-всем-всем, кто трудился, построил эту прекрасную, великолепную школу. И мы рады. Спасибо большое».

Ленара Хаматова, учитель русского языка и литературы школы д. Тупаково

«В деревне Тупаково Абзелиловского района открыли сегодня долгожданную школу на 120 ученических мест с детским садом на 60 мест. Долгожданную, потому что очень долго строили этот объект, и мне приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика. И вот, наконец, дожали. Школа получилась добротная, современная».

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Автор: Лилия Курбанова