В Уфе определили лучшего автора школьного сочинения «Расскажи о герое»

Эдуард Гайсин, председатель Комитета защиты граждан и военнослужащих Республики Башкортостан: «Конкурс заключался в написании сочинения. Нужно было рассказать о герое, который живет рядом с тобой. О его подвиге, о его заслугах, ну и о том внимании, которое уделяется ему со стороны молодежи».