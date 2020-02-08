В Уфе определили лучшего автора школьного сочинения «Расскажи о герое»

Учащиеся более одной тысячи школ республики представили свои работы на конкурс сочинений «Расскажи о герое». Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей. В общей сложности были определены 15 лауреатов в разных номинациях.

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Конкурс проводился в рамках проекта «Правда героев», посвященного не только 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, но и 25-летию начала военных действий на территории Северного Кавказа. Сочинения, написанные школьниками, как раз затрагивали жизнь участников локальных конфликтов.

Эдуард Гайсин, председатель Комитета защиты граждан и военнослужащих Республики Башкортостан: «Конкурс заключался в написании сочинения. Нужно было рассказать о герое, который живет рядом с тобой. О его подвиге, о его заслугах, ну и о том внимании, которое уделяется ему со стороны молодежи».

Автор: Руслан Батыргареев