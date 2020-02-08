В Уфе определили лучшего автора школьного сочинения «Расскажи о герое»

Учащиеся более одной тысячи школ республики представили свои работы на конкурс сочинений «Расскажи о герое». Сегодня в Уфе состоялась торжественная церемония награждения победителей. В общей сложности были определены 15 лауреатов в разных номинациях.
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Конкурс проводился в рамках проекта «Правда героев», посвященного не только 75-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне, но и 25-летию начала военных действий на территории Северного Кавказа. Сочинения, написанные школьниками, как раз затрагивали жизнь участников локальных конфликтов.
Автор: Руслан Батыргареев