В Башкирии раньше срока сдадут новый дом для переселения из аварийного жилья

В Бакалинском районе для жителей аварийных домов строят новое трёхэтажное здание. Ключи от квартир смогут получить больше 30 семей, в том числе дети-сироты и инвалиды. На данный момент в Бакалинском районе в ветхих домах зарегистрированы 50 человек.