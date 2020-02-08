В Башкирии раньше срока сдадут новый дом для переселения из аварийного жилья

В Бакалинском районе для жителей аварийных домов строят новое трёхэтажное здание. Ключи от квартир смогут получить больше 30 семей, в том числе дети-сироты и инвалиды. На данный момент в Бакалинском районе в ветхих домах зарегистрированы 50 человек.

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В программу расселения, рассчитанную до 2024 года, включены жилые постройки, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Строящийся дом планируют ввести в эксплуатацию раньше срока. По проекту дата сдачи объекта – осень 2020 года.

Рамиль Альмухаметов, директор компании генерального подрядчика: «Мы к концу августа 20-го года данный объект сдадим, введем в эксплуатацию. Проблем нет. Субподрядчики тоже все местные, электрики, сантехники».

Автор: Лилия Курбанова