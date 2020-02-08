В Уфе прошёл Бал молодых ученых

Пожалуй, одно из самых необычных научных событий года прошло сегодня в Уфе – Бал молодых ученых. Около сотни человек, многие из которых – научные сотрудники, кандидаты наук, воссоздали атмосферу 19 века, при этом не забывая о своей непосредственной деятельности. В перерывах светского раута презентовали выставку достижений.

В помпезных вечерних нарядах гости бала ведут далеко не светские беседы. Результаты квантовых исследований и генетическая рекомбинация – главные темы дня, что неудивительно, ведь все участники – молодые ученые. Елена Михайлова – кандидат биологических наук, в образе героя романа «Война и мир» Николая Ростова презентует научный проект.

Елена Михайлова, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН: «Мы решили исследовать водяной орех как в России, так и за рубежом. Во многих популяциях, во всех этих точках мы его исследовали. Мы хотим возродить его аквакультуру, поскольку даже 200 лет назад люди его активно употребляли в пищу. Мы работаем на грант РНФ, и благодаря этому мы могли провести все эти исследования, в том числе и генетические».

В атмосфере 19 века обсуждаются вопросы, актуальные в веке современном. Проекты представлены в 4 сферах: химия, биология, физика и социология.

Зиля Вершинина, председатель совета молодых ученых УФИЦ РАН: «В этом году мы получили поддержку фонда президентских грантов, и в рамках этого проекта наш бал – не просто бал. Это образовательный проект, когда мы должны представить свои научные работы».

Впрочем, здесь все же наука отодвигается на второй план. На первый выходят танцы. Лиричные вальсы, быстротечные польки и сложные кадрили. В программе бала заявлено 12 танцев, соответствующих данной эпохе. Участникам понадобилось 3 месяца упорных занятий хореографией и лекций по костюму и этикету, чтобы в полной мере приготовиться к предстоящему светскому мероприятию.

На балу – обязательный дресс-код. Кавалеры в черных фраках или сюртуках, дамы – в вечерних платьях. При этом неотъемлемый элемент всех без исключения – белые перчатки.

Денис Аксенов, руководитель студии исторического танца, младший научный сотрудник Института физики молекул и кристаллов: «Вначале было тяжеловато, у ребят в основном сидячий образ жизни, но их рвение предопределило всю эту атмосферу бала замечательную».

Ольга Савельева, аспирант Башкирского государственного университета: «Иногда в танцах тоже нужно очень сложные схемы искать, в генетике тоже есть свои различные сложные механизмы».

Это уже третий традиционный Бал молодых ученых. Люди, посвятившие себя науке, собрались в Колонном зале Министерства сельского хозяйства, ведь лучше антуража и не придумаешь. Впервые на универсальную площадку для неформального общения приехали гости из других городов Башкортостана и регионов страны. Как они сами говорят, участие полезно и с научной точки зрения. На танцах можно почерпнуть вдохновение, чтобы у себя в лабораториях совершать новые открытия.