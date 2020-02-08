В Уфе прошёл Бал молодых ученых

Пожалуй, одно из самых необычных научных событий года прошло сегодня в Уфе – Бал молодых ученых. Около сотни человек, многие из которых – научные сотрудники, кандидаты наук, воссоздали атмосферу 19 века, при этом не забывая о своей непосредственной деятельности. В перерывах светского раута презентовали выставку достижений.
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В помпезных вечерних нарядах гости бала ведут далеко не светские беседы. Результаты квантовых исследований и генетическая рекомбинация – главные темы дня, что неудивительно, ведь все участники – молодые ученые. Елена Михайлова – кандидат биологических наук, в образе героя романа «Война и мир» Николая Ростова презентует научный проект.
В атмосфере 19 века обсуждаются вопросы, актуальные в веке современном. Проекты представлены в 4 сферах: химия, биология, физика и социология.
Впрочем, здесь все же наука отодвигается на второй план. На первый выходят танцы. Лиричные вальсы, быстротечные польки и сложные кадрили. В программе бала заявлено 12 танцев, соответствующих данной эпохе. Участникам понадобилось 3 месяца упорных занятий хореографией и лекций по костюму и этикету, чтобы в полной мере приготовиться к предстоящему светскому мероприятию.
На балу – обязательный дресс-код. Кавалеры в черных фраках или сюртуках, дамы – в вечерних платьях. При этом неотъемлемый элемент всех без исключения – белые перчатки.
Это уже третий традиционный Бал молодых ученых. Люди, посвятившие себя науке, собрались в Колонном зале Министерства сельского хозяйства, ведь лучше антуража и не придумаешь. Впервые на универсальную площадку для неформального общения приехали гости из других городов Башкортостана и регионов страны. Как они сами говорят, участие полезно и с научной точки зрения. На танцах можно почерпнуть вдохновение, чтобы у себя в лабораториях совершать новые открытия.
Автор: Артур Шамсутдинов