Студенты из Уфы готовятся к гонкам Formula Student в Италии

Сегодня в День науки команда UGATU Racing Team провела подготовку к стартам в Италии. Борьба за место в гонках Formula Student была напряженной: из России на сегодняшний день прошли только 4 сборные. Самую большую конкуренцию нашим студентам составят сильнейшие команды из Германии, Франции, Великобритании – ведущих стран мирового автомобилестроения.

Мимо людей с оглушительным ревом проносится гоночный болид. Наблюдают за зрелищным заездом и преподаватели, и студенты. Это не профессиональные гонки – на тренировку учащиеся УГАТУ вывезли собственноручно собранный автомобиль. Сегодня спортивная машина совершает свой последний заезд.

Рустэм Еникеев, проректор по научной работе УГАТУ: «Что с ним будет, я не знаю, наверное, мы его сохраним как память. Новый болид уже делается. В сезоне 2020 года у нас две-три гонки, наверно, первая гонка у нас будет в июле. Это будет гонка в Италии, на очень хорошем известном автодроме».

Инженерно-гоночная команда УГАТУ основана в феврале 2015, и уже в этом году ребята отметят своё пятилетие. Костяк составляют студенты факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта, но участником сборной может стать любой, кто увлечен техникой и гонками. Ежегодно команда участвует в международных соревнованиях Formula Student и Eco Marathon. Этапы состязаний проходят в самых разных странах Европы. А вот начиналась история таких соревнований тоже весьма интересно.

Максим Разяпов, преподаватель кафедры двигателей внутреннего сгорания УГАТУ: «Эти соревнования начались тоже с авиационщиков. Начались они на аэродроме, солдатам и офицерам нужно было как-то проводить свой досуг, и они устроили такие соревнования. К газонокосилке приделали руль и сидения и начали соревноваться между собой – по взлётному полю на газонокосилках».

В дальнейшем эти соревнования переросли в нечто большее. Сейчас команды со всего мира проектируют, строят, тестируют и испытывают инновационные конструкции автомобилей и их двигателей с целью проехать наибольшее расстояние, затратив наименьшее количество топлива. Каждый из инженеров команды может собрать этот автомобиль едва ли не с закрытыми глазами. Проект разрабатывают сами от мельчайших деталей до корпуса. Перед тем как выпустить болид на трассу, осматривается все вплоть до винтика.

Вес этого гоночного болида составляет 300 килограмм, он оборудован шипованными колёсами, сделанными вручную при помощи обычных саморезов. Установлен стандартный двигатель «Кавасаки», модернизированный самими студентами. Максимальная его скорость ограничена трассой, но в среднем составляет 140 километров в час.

Физические нагрузки, которые несут пилоты болидов во время настоящих гонок, в среднем значительно превосходят нагрузки летчика-истребителя во время полета и могут сравниться только с нагрузками космонавта в ракете во время старта. Пилот болида в течение гонки теряет до 3 килограммов массы тела. Уфимские студенты не отстают от большого спорта, на их счету уже немало гонок и наград.

Собственных денег студентов и ресурсов университета недостаточно для того, чтобы конкурировать с более опытными иностранными коллегами. Но несмотря на это, победы в международных конкурсах только подстёгивают молодых инженеров работать ещё больше и добиваться лучших результатов.