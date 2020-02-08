В Башкирии в сельской школе возрождают военно-спортивную игру «Зарница»

В школе №1 села Буздяк сегодня прошла военно-спортивная игра «Зарница» – в учебном заведении решили возродить соревнование, известное еще с советских времен. На дистанцию вышли учащиеся с 5 по 8 классы. Все испытания нужно было пройти на время, не заработав при этом штрафных очков.

«Священная война», «Катюша», «Вперед идут российские войска». Команды школьников строем и с песнями маршируют по улицам села. В это время старшеклассники вместе с сотрудниками ГИБДД перекрывают дороги. Безопасность превыше всего. Конечная точка – стадион, где ребят ждет игра «Зарница». Построение, сдача рапорта, и команды выходят на старт.

Ильдар Сакаев, директор школы №1 с. Буздяк: «Здесь принимают участие команды 5, 6, 7, 8 классы. 9, 10, 11 классы участвуют в судейской бригаде. Учащиеся 2, 3, 4 классов – болельщики, учатся, как будут в дальнейшем сами принимать участие в игре «Зарница».

Короткий экзамен судье сдает медик команды. А в это время другой судья проверяет содержимое аптечки. В ней должно быть все, чтобы оказать первую помощь. Впереди ребят ждет 9 испытаний. И в каждом нужна скорость и смекалка.

Искать мины можно было руками или ногами. В реальной боевой обстановке это опасно. Но все-таки это игра, да и мины ненастоящие. Их роли исполнили обыкновенные фильтры от противогаза. Кстати, у каждой команды были санки. Но вовсе не для того, чтобы кататься с горки. На них нужно было перевозить раненого.

Финальный рубеж – штурм горы под названием Бастилия. Нужно было не только взобраться на ее вершину, но и захватить флаг, перехитрив при этом противника. Это можно было сделать, только действуя сообща.

Тигран Сакаев, командир команды «Гром»: «Обсуждали, распределяли обязанности и, конечно, морально поддерживали друг друга. Самое сложное – это была Бастилия, потому что силы были уже на исходе. Это одно из самых лучших мероприятий в школьное время».

Тимур Маликов, командир команды «Морячки»: «Самое интересное было – это минное поле, мы искали мины. – Получилось быстро найти мины? – Да, быстро. – Как думаешь, за счет чего получилось? – За счет сплоченности».

А пока судьи подводили итоги, для ребят работала полевая кухня. Горячий чай с булочками – хороший перекус для уставших бойцов.

Аскар Арсланов, командир команды «Победа»: «Не думали, что мы займем первое место, были рады. – На следующий год будете участвовать и какую цель перед собой ставите? – Тоже какое-нибудь хорошее место занять. – Просто хорошее место? – Ну, или первое».

В этой игре проигравших не было. Все команды стали призерами «Зарницы».