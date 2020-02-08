В Башкирии в сельской школе возрождают военно-спортивную игру «Зарница»

В школе №1 села Буздяк сегодня прошла военно-спортивная игра «Зарница» – в учебном заведении решили возродить соревнование, известное еще с советских времен. На дистанцию вышли учащиеся с 5 по 8 классы. Все испытания нужно было пройти на время, не заработав при этом штрафных очков.
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«Священная война», «Катюша», «Вперед идут российские войска». Команды школьников строем и с песнями маршируют по улицам села. В это время старшеклассники вместе с сотрудниками ГИБДД перекрывают дороги. Безопасность превыше всего. Конечная точка – стадион, где ребят ждет игра «Зарница». Построение, сдача рапорта, и команды выходят на старт.
Короткий экзамен судье сдает медик команды. А в это время другой судья проверяет содержимое аптечки. В ней должно быть все, чтобы оказать первую помощь. Впереди ребят ждет 9 испытаний. И в каждом нужна скорость и смекалка.
Искать мины можно было руками или ногами. В реальной боевой обстановке это опасно. Но все-таки это игра, да и мины ненастоящие. Их роли исполнили обыкновенные фильтры от противогаза. Кстати, у каждой команды были санки. Но вовсе не для того, чтобы кататься с горки. На них нужно было перевозить раненого.
Финальный рубеж – штурм горы под названием Бастилия. Нужно было не только взобраться на ее вершину, но и захватить флаг, перехитрив при этом противника. Это можно было сделать, только действуя сообща.
А пока судьи подводили итоги, для ребят работала полевая кухня. Горячий чай с булочками – хороший перекус для уставших бойцов.
В этой игре проигравших не было. Все команды стали призерами «Зарницы».
Автор: Эмиль Бассареев