В Уфе прошел основной старт всероссийской гонки «Лыжня России»

Главная «Лыжня России» прошла сегодня в Уфе. Республика Башкортостан, признанная лучшим регионом страны по развитию спорта, получила право провести основной старт физкультурно-массовой гонки. На лыжню вышли любители разного возраста и статуса – всего больше 10 тысяч человек только в Уфе.
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«Лыжня России» проводится с 1982 года. И вот 38-я по счету гонка организуется в столице Башкортостана. Сегодня на спорткомплексе «Биатлон» проходит самая главная гонка страны благодаря тому, что республика была признана самым спортивным регионом.
Замерзнуть на спорткомплексе «Биатлон» сегодня было нереально, потому что в ожидании старта можно было потанцевать вместе с Зайнетдином. Кроме того, можно было не только принять участие в «Лыжне России», но и поучаствовать в разных играх.
Автор: Роза Хабибуллина