В Уфе прошел основной старт всероссийской гонки «Лыжня России»

Главная «Лыжня России» прошла сегодня в Уфе. Республика Башкортостан, признанная лучшим регионом страны по развитию спорта, получила право провести основной старт физкультурно-массовой гонки. На лыжню вышли любители разного возраста и статуса – всего больше 10 тысяч человек только в Уфе.

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«Лыжня России» проводится с 1982 года. И вот 38-я по счету гонка организуется в столице Башкортостана. Сегодня на спорткомплексе «Биатлон» проходит самая главная гонка страны благодаря тому, что республика была признана самым спортивным регионом.

Марина Томилова, заместитель министра спорта РФ: «В 38-летней истории «Лыжни России» Республика Башкортостан, Уфа определены как центральный старт – ну это за заслуги перед Родиной. Ведется системная работа, строятся спортивные объекты. По созданию условий шаговой доступности. Я думаю, это связано с тем, что у вас руководство республики очень спортивное».

Ирек Зарипов, многократный паралимпийский чемпион, депутат Госсобрания Республики Башкортостан: «Сегодня с удовольствием приехал, привез всю свою семью, и мы с удовольствием будем стартовать».

Максим Чудов, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере 2010 г., трехкратный чемпион мира по биатлону: «Лично у меня настроение прекрасное, потому что я сегодня не бегу. Я буду болеть за тех людей, которые пришли получить массу положительных впечатлений. Погода идеальная как всегда. – Почему не бежите? – 25 лет мне хватило».

Павел Муслимов, бронзовый призер Олимпиады в Нагано 1998 г., заместитель министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан: «У него еще время не прошло, а я уже истосковался по лыжам. И, конечно, настроение изумительное в такой прекрасный лыжный день».

Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан: «Кто просто лежит на диване и смотрит на меня, тот многое потерял. Надо было быть здесь, слушать Зайнетдина и кататься. Вперед, алга!»

Юрий Крутько, организатор «Лыжни россии-2020»: «По регламенту соревнований 3 км, вип-забег 2020, и на дистанции 5 км - это любители лыжного спорта».

Замерзнуть на спорткомплексе «Биатлон» сегодня было нереально, потому что в ожидании старта можно было потанцевать вместе с Зайнетдином. Кроме того, можно было не только принять участие в «Лыжне России», но и поучаствовать в разных играх.

Руслан Хабибов, министр молодежной политик и спорта Республики Башкортостан: «Только в Уфе на старт «Лыжни» вышло более 10 тысяч человек, а по всей республике – порядка 20 тысяч любителей спорта и здорового образа жизни. Сегодня мы говорим, что Республика Башкортостан – спортивный регион!»

Автор: Роза Хабибуллина