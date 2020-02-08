В Уфе прошел основной старт всероссийской гонки «Лыжня России»

Максим Чудов, бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере 2010 г., трехкратный чемпион мира по биатлону: «Лично у меня настроение прекрасное, потому что я сегодня не бегу. Я буду болеть за тех людей, которые пришли получить массу положительных впечатлений. Погода идеальная как всегда. – Почему не бежите? – 25 лет мне хватило».