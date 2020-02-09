Россия отправила самолет с гуманитарной помощью в Китай

Вчера, 8 февраля, из России вылетел самолет Ил-76. На борту транспорта была гуманитарная помощь, предназначенная для китайского народа. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Самолет привез в страну различные медицинские препараты и лекарства, а также средства индивидуальной защиты. Всего на борту транспорта содержалось 183 куб.м помощи. Таким образом Россия поддержала Китай из-за новой вспышки коронавируса. Помощь КНР Владимир Путин предложил еще в конце января.

Напомним, что, по последним данным, уже 811 человек умерли от коронавируса в Китае. А заразились болезнью больше 37 тысяч. Поэтому во многих странах приняты меры безопасности, чтобы предотвратить распространение эпидемии.