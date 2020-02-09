В Уфе пострадали четыре человека в ДТП

Сегодня ночью, с 8 на 9 февраля, в Уфе произошло ДТП. Столкновение случилось на проспекте Салавата Юлаева. Об аварии рассказала пресс-служба ГИБДД по РБ.
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«Лада Веста», как сообщается, столкнулась с «Kia Spectra», которая, в свою очередь, двигалась по соседней полосе. Из-за аварии в первом автомобиле трое человек - водитель и два пассажира (47 лет и 33 года) - получили травмы и были отправлены в больницу. Во втором автомобиле пострадал водитель, которому 21 год - он тоже был травмирован.
По предположениям сотрудников ведомства, авария произошла из-за перестроения на соседнюю полосу. Более точные обстоятельства ДТП пока не сообщаются. Также известно, что за прошедшие сутки был задержан на дорогах Башкирии 61 водитель, севший за руль в нетрезвом состоянии.
Фото: ГИБДД по РБ