В Уфе пострадали четыре человека в ДТП

Сегодня ночью, с 8 на 9 февраля, в Уфе произошло ДТП. Столкновение случилось на проспекте Салавата Юлаева. Об аварии рассказала пресс-служба ГИБДД по РБ.

«Лада Веста», как сообщается, столкнулась с «Kia Spectra», которая, в свою очередь, двигалась по соседней полосе. Из-за аварии в первом автомобиле трое человек - водитель и два пассажира (47 лет и 33 года) - получили травмы и были отправлены в больницу. Во втором автомобиле пострадал водитель, которому 21 год - он тоже был травмирован.