Зарубежные студенты из Уфы просят Папу Римского о защите нигерийца, обвиненного в изнасиловании проститутки

Стало известно, что многие студенты из других стран, которые обучаются в Уфе, отправили письмо в Ватикан на имя Папы Римского. В нем они указали на множественные нарушения по отношению к своему другу-нигерийцу, Айо Осиа, которого задержали в октябре прошлого года за изнасилование и ограбление проститутки. Об этом рассказал еще 7 февраля Шаби Доко Апполинэр, председатель Союза африканских студентов Башкирии.

В своем письме председатель Союза подчеркивает, что их друг задержан незаконно, потому очень страдает. Так как Айо Осиа - католик, студенты надеются на заступничество главы католической церкви. Также они считают, что подозреваемый - очень хороший человек, отзывчивый и добрый, который не мог напасть на жрицу любви.

Также друзья рассказали в письме, что были неоднократно ущемлены права иностранного студента. Так, например, Айо целые сутки находился в здании позиции, лишенный свободы, без уведомления о случившемся посольства. Оформление протокола, по их словам, было подписано еще до того, как были завершены все следственные работы. Подпись на протоколе проставили на пустом бланке. А требования и доводы адвоката, защищающего подозреваемого, были вовсе оставлены без внимания.