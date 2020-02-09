Погода в Башкирии обещает быть весьма холодной в ближайшее время

Синоптики поделились прогнозом погоды с 9 по 11 февраля для республики. Так, ожидается весьма низкая температура сегодня ночью - от -20 до -25, а ночью может достигнуть даже -30 градусов. Днем же температура составит -12,-17 градусов, а ветер в этот день будет северо-западным, умеренной силы.

А 10 сентября погода усугубится небольшим снегом днем в некоторых местах Башкирии, который может перерасти в метель. Поэтому ожидаются снежные накаты и заносы, а также может возникнуть гололедица на дорогах республики. Ветер западный и юго-западный - хоть и умеренный, но с порывами до сильного. Столбик термометра ночью останется примерно на том же уровне: -20,-25, а при ясной погоде - до -30, а днем - 10-15 градусов мороза.

А вот 11 февраля уже ожидается некоторое потепление. Температура воздуха составит от -10 до -15 ночью (при прояснениях - до -20); днем же будет -7,-12 градусов. Также выпадет небольшой снег при южном умеренном ветре.