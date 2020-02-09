«Как по сердцу ножом»: в Уфе работник ЖЭКа счищал снег с машины пенсионера лопатой

По социальным сетям распространились видео, на которых коммунальные службы производят очистку дворов на Уфимском шоссе от снега. И все бы ничего, но на кадрах сотрудник счищает снег с машины, используя совковую лопату. Сам автомобиль, можно сказать, был погребен под грудой снега.

А на втором видео заметно, как прохожий приносит представителю коммунальной службы щетку для очистки машин. Но тот лишь откладывает ее в сторону, а затем продолжает использовать лопату. При этом автор подчеркивает, что это автомобиль пенсионера, и у него от этой уборки может инсульт случиться.

Как по сердцу ножом скребут. Жалко машину Пользователи социальных сетей

Комментаторов под обоими видео сильно удивила эта ситуация. Они разделились на два лагеря: одни считают, что наверняка сотрудник знает свое дело и очищает снег аккуратно, а лопата нужна, чтобы пробиться через большой слой, а виноват в этой ситуации сам хозяин автомобиля, так как не позаботился об этом заранее. Другие же считают, что, возможно, владелец находится за городом (на отдыхе или на вахте), поэтому попросту не смог подготовить автомобиль к предстоящей уборке территории, но в любом случае нельзя так относиться к чужому имуществу.