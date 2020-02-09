Вандалы испортили надписями стены Идрисовской пещеры в Башкирии

Вандалы разрисовали Идрисовскую пещеру в Салаватском районе различными надписями. Данная пещера относится к памятникам археологии на федеральном уровне. Об этом сообщает издание «На земле Салавата».
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Теперь стены пещеры будут очищать специалисты. Так как в различных местах были в свое время обнаружены наскальные рисунки, выполненные древними людьми, а рядом с ними - «современные граффити», работа предстоит сложная и кропотливая. Сообщается, что различные послания в окрестностях данного культурного памятника очень часто оставляются нерадивыми туристами. Существует даже список, составленный специалистами, с 320 подобными надписями.
Ущерб, нанесенный пещере, уже оценен, но точные цифры не называются. Восстановлением и расчисткой займутся специалисты, работающие в Научно-производственном центре по охране культурного наследия республики вместе с сотрудниками музея «Пещера Шульган-Таш». Инициатором мероприятия выступает руководство «Янган-Тау».
Фото: "На земле Салавата"