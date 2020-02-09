Вандалы испортили надписями стены Идрисовской пещеры в Башкирии

Теперь стены пещеры будут очищать специалисты. Так как в различных местах были в свое время обнаружены наскальные рисунки, выполненные древними людьми, а рядом с ними - «современные граффити», работа предстоит сложная и кропотливая. Сообщается, что различные послания в окрестностях данного культурного памятника очень часто оставляются нерадивыми туристами. Существует даже список, составленный специалистами, с 320 подобными надписями.