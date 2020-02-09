«Так отлетел»: в Уфе сбили молодого парня

В уфимском районе Нижегородка произошло ДТП, в котором пострадал молодой парень. Ему 23 года. О произошедшем bash.news рассказали очевидцы.
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Как объяснили свидетели произошедшего, все случилось на улице Силикатная. Водитель «Рено Логана» проезжал по дороге, когда перед ним вдали от пешеходного перехода выскочил пешеход. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и его было трудно заметить из-за темной одежды.
Характер травм молодого человека неизвестен. Сам он говорит, что у него очень сильно болит голова. Точная информация станет известна после оказания профессиональной медпомощи.