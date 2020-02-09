«Так отлетел»: в Уфе сбили молодого парня

В уфимском районе Нижегородка произошло ДТП, в котором пострадал молодой парень. Ему 23 года. О произошедшем bash.news рассказали очевидцы.

Как объяснили свидетели произошедшего, все случилось на улице Силикатная. Водитель «Рено Логана» проезжал по дороге, когда перед ним вдали от пешеходного перехода выскочил пешеход. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, и его было трудно заметить из-за темной одежды.

Я ему вызвала скорую. Его друг здесь тоже пьяный. Говорит: «Братан, что же ты выбежал? Ты так отлетел» Дарья К., очевидец