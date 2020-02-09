МЧС Башкирии предупреждает об опасных явлениях

С сегодняшнего вечера по Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Опасные явления ожидаются на протяжении суток, то есть до 8 часов вечера 10 февраля. Такой прогноз республиканских синоптиков опубликовали в МЧС по РБ.

Во всех городах и районах пройдет снег, в отдельных частях региона осадки усилятся до умеренных. В целом, будет облачно, но с прояснениями. Средняя скорость ветра оценивается как 7-12 метров в секунду, однако порывы дойдут до 18 метров в секунду, что и приведет к возможным метелям.