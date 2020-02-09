МЧС Башкирии предупреждает об опасных явлениях

С сегодняшнего вечера по Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Опасные явления ожидаются на протяжении суток, то есть до 8 часов вечера 10 февраля. Такой прогноз республиканских синоптиков опубликовали в МЧС по РБ.
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Во всех городах и районах пройдет снег, в отдельных частях региона осадки усилятся до умеренных. В целом, будет облачно, но с прояснениями. Средняя скорость ветра оценивается как 7-12 метров в секунду, однако порывы дойдут до 18 метров в секунду, что и приведет к возможным метелям.
Помимо прочего ухудшится ситуация на дорогах в связи с заносами, гололедицей и снежными накатами; видимость на трассах составит не более 500-1000 метров. По всей Башкирии ночью ожидаются холода: -19…-24°, а при ясной погоде столбик термометра и вовсе дойдет до -30°. Днем немного потеплеет: прогнозируется -8…-13°.