Жительнице Уфы продали стейк с червями

Накануне, 8 февраля, уфимка поделилась в соцсетях фото, которое не может вызвать ничего, кроме отвращения. Она нашла в стейках от известного производителя крупных червей. Девушка отмечает, что приобретена продукция была в известной сети гипермаркетов.

Полина В. обнаружила живность в покупке слишком поздно. По ее словам, стейк из мраморной говядины «показал истинное лицо» только после приготовления. Более того, девушка успела даже съесть его часть.

Уфимка рассматривает возможность отнести испорченное мясо на экспертизу. Интернет-пользователи полагают, что причиной является несоблюдение условий хранения. Есть и те, кто винит во всем именно компанию-производителя.