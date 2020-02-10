В Уфе пройдет ярмарка вакансий

Центр занятости населения Уфы приглашает желающих посетить специализированную ярмарку вакансий. Она состоится 12 февраля. Ярмарка пройдет для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На мероприятии будет предложено множество различных вакансий. Посетители смогут проконсультироваться со специалистами и пройти диагностику на компьютерах. Все услуги оказываются бесплатно.

Ярмарка будет проходить по адресу: ул. Бессонова, 2а. Время проведения с 10:30 до 12:30. Приглашаются все желающие.