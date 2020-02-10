В Уфе впервые проходит Всероссийский математический праздник

В Академии наук Башкортостана организовали научно-популярный фестиваль, в рамках которого состоится и Математический праздник. Это олимпиада, которая проводится с 1990 года в Московском государственном университете имени Ломоносова. Уфа в этом году впервые стала одной из региональных площадок всероссийского матпраздника.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Принять участие в образовательном мероприятии может любой шести- или семиклассник. При этом, как отмечаю организаторы олимпиады, задания составляются таким образом, что от ребят не требуют знаний, выходящих за рамки школьной программы. Необходимы только воображение и смекалка.

Руслан Шаймухаметов, исполнительный директор Фонда поддержки и развития науки Республики Башкортостан: «Мы отмечаем День российской науки, и Академия наук Республики Башкортостан решила пригласить на этот праздник всех жителей Уфы, гостей столицы и провести его весело, сделать научную викторину – «Открытая лабораторная». Показать те достижения, которые есть сегодня у науки».

Автор: Руслан Батыргареев