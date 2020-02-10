В Уфе впервые проходит Всероссийский математический праздник

В Академии наук Башкортостана организовали научно-популярный фестиваль, в рамках которого состоится и Математический праздник. Это олимпиада, которая проводится с 1990 года в Московском государственном университете имени Ломоносова. Уфа в этом году впервые стала одной из региональных площадок всероссийского матпраздника.
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Принять участие в образовательном мероприятии может любой шести- или семиклассник. При этом, как отмечаю организаторы олимпиады, задания составляются таким образом, что от ребят не требуют знаний, выходящих за рамки школьной программы. Необходимы только воображение и смекалка.
Автор: Руслан Батыргареев