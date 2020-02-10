В Уфе впервые проходит Всероссийский математический праздник

В Академии наук Башкортостана организовали научно-популярный фестиваль, в рамках которого состоится и Математический праздник. Это олимпиада, которая проводится с 1990 года в Московском государственном университете имени Ломоносова. Уфа в этом году впервые стала одной из региональных площадок всероссийского матпраздника.