Жительница Башкирии показала лучший результат в конкурсе «Ну-ка, все вместе!»

Жительница города Салават Азалия Гайнетдинова принимает участие в конкурсе «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия-1». 27-летняя певица из Башкирии не просто прошла в финал, но и набрала рекордное количество баллов за всю историю проекта. Выступление девушки жюри оценило в 99 баллов из 100.

Азалия показала свои вокальные способности с кавером на известную песню «Деспасито». Девушка уверенно держалась на сцене, танцевала и пела так проникновенно, что Сергей Лазарев, один из участников жюри, который признался, что откровенно устал от популярной песни, не смог сдержать и начала подпевать Азалии. А суть конкурса как раз и состоит в том, чтобы 100 человек из жюри так зажглись выступлением, что присоединились бы к выступлению.

Девушка призналась, что, несмотря на уверенное выступление, внутри очень волновалась. Азалия всегда сомневалась в своей привлекательности, таланте и голосе. Но желание блистать на сцене было так велико, что все сомнения отступили, и теперь певица из Башкирии поборется в финале за главный приз — кубок проекта, один миллион рублей и право исполнить свою собственную песню на федеральном канале.