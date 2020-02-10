В Башкирии мужчина несколько лет насиловал 10-летнюю дочку

В Нефтекамске стало известно о страшной истории одной семьи. 10-летняя девочка рассказала, что три года терпела сексуальное насилие со стороны отчима. В деталях происшествия разобрались корреспонденты «КП-Уфа».

Первая раз 45-летний отчим надругался над девочкой, когда ей было всего 7 лет. С тех пор периодически несчастная подвергалась сексуальному насилию со стороны родственника. Последний раз отчим надругался над девочкой 20 января.

Известно, что мужчина работает вахтовым методом. 20 лет назад он уже обвинялся в изнасиловании. Теперь его будут судить по статье принуждение к сексуальной связи несовершеннолетних.