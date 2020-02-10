Стало известно, какую национальность можно выбрать при переписи населения в 2020 году

В октябре 2020 года состоится перепись населения. Россияне в этот раз могут выбрать себе национальность по желанию. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году. Как стало известно, информация о национальности и семейном положении 5,5 миллиона жителей страны «потерялась». К переписи 2020 года хотят подойти более ответственно. У профессиональных переписчиков на руках будут не только бумаги, но и планшеты.

По словам депутата, национальность можно указать любую. Он ссылается на статью 26 Конституции РФ, по которой никто не имеет права обязывать гражданина определять свою национальность. Помимо этого, анкеты будут переведены на 10 языков. Опрашиваемые могут выбрать себе любой из них, на котором удобно отвечать. Также по словам депутата, к анкетированию планируется привлечь и иностранных граждан, которые проживают в РФ на постоянной и временной основе.